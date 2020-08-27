В Волховском районе произошло столкновение Kia и ВАЗ

В аварии пострадала женщина, которую с серьёзными травмами доставили в больницу.

По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, столкновение автомобилей произошло вечером 26 августа на 97 км трассы «Кола» в Волховском районе. Водитель Kia совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с водителем ВАЗ.

В результате ДТП пассажирка иномарки была госпитализирована с тяжёлыми травмами. В свою очередь водителя ВАЗ доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.