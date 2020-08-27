В Ленобласти 29 новых случаев заражения коронавирусом — данные на 27 августа

В Ленобласти на утро 27 августа зафиксировали 29 новых случаев коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 4 711 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 1 114 случаев (23,6%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 975 576 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 121 летальный случай. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 16 804 человека. При этом за сутки выздоровели 6 411 человек, общее число выписанных — 792 561.