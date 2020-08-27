Леноблводоканал реконструирует КОС в Отрадном, после того, как его заберут у бывшего собственника

Реконструкция крупнейших канализационных очистных сооружений в Кировском районе стартует в 2022 году и продлится около полутора лет

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, вопрос с КОС решится в Отрадном сразу после того, как они перейдут в госсобственность региона. Соответствующие документы уже подготовлены. Сейчас ведется согласование изъятия объекта с конкурсным управляющим МУП «Водоканал Кировского района». Объект должен перейти в собственность Ленобласти до конца 2020 года. В 2021 году завершится разработка проектной документации, в 2022 стартует реконструкция.

Также до конца 2020 года в госсобственность региона поступят канализационные очистные в Кировске. Их реконструкция также намечена на 2022 год.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, через год жители деревни Раздолье Приозерского района получат чистую, питьевую воду. Сейчас технология очистки воды не соответствует современным требованиям и не обеспечивает необходимую степень водоподготовки. Также в Ленобласти проходит запуск современных станций водоподготовки. В этом году они заработают в поселках Аврово и Иссад Волховского района, Луге-3, Почап, Тесово-4 и деревни Выскатка.

Напомним, что в начале августа 2017 года ГУП «ЛенОблВодоканал» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и объединил предприятия водохозяйственного комплекса. До конца 2020 года стартует работа в Ломоносовском и Кингисеппском районах, а также в поселениях Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Киришского, Тосненского районов