Полиция просит помочь в поисках мужчины и малолетнего ребенка, пропавших в Тосненском районе

Как ранее ivbg.ru рассказывал, супруги развелись. Решением суда, четырехлетний сын на время летнего отпуска был передан 43-летнему отцу, который в установленный срок ребенка не вернул. В квартире по месту проживания в Тосненском районе никого не обнаружили.

Последний раз мужчина выходил на связь 23 июля. Отмечается, что отца зовут Семенов Александр Валерьевич, четырехлетнего ребенка — Андрей. Всех, кто располагает какой-либо информацией, полиция просит сообщить по телефонам: +7 911 265 64 19, +7 905 284 31 85 или 573-21-77.