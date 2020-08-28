Несколько вузов в Санкт-Петербурге планируют начать учебный год в октябре-ноябре – Минобрнауки

Несколько вузов в Санкт-Петербурге, Москве, Ставропольском крае и Свердловской области планируют начать учебный год в октябре-ноябре, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

«По данным проведённого министерством мониторинга… три вуза (начнут учебный год — ред.) – в октябре (два частных вуза и Российская академия имени Ильи Глазунова) и еще два частных вуза – в ноябре», — говорится в сообщении.

В Минобрнауки уточнили, что университеты, которые планируют начать новый учебный год в октябре – ноябре 2020 года, находятся в Санкт-Петербурге, Москве, Ставропольском крае и в Свердловской области.