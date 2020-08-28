В Кудрово на Европейском проспекте готов к вводу детский сад на 160 мест

Сад рассчитан на 8 групп по 20 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Комитет Госстройнадзора выдал уже выдал разрешение.

Застройщик — «Сеттл сити» — сдал садик с мебелью, игрушками и методическим оборудованием. Дошкольное учреждение построено по программе «Социальные объекты в обмен на налоги» — он будет выкуплен после передачи Всеволожскому району. Дети пойдут в группы до конца года.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в «Социальном квартале» Кудрово построят детский сад на 265 мест. Также в этом же квартале будет возведена школа на 825 мест.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.