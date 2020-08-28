Роскачество выяснило, сколько россияне готовы платить за бутылку вина

Специалисты Роскачества установили, что российские потребители не готовы покупать вино дороже 400 рублей. На эту ценовую категорию приходится 80% продаж напитка.

Отмечается, что крупные ритейлеры постепенно переходят к стратегии «максимальное качество за минимальную цену». Предполагается, что в ближайшие 10-15 лет ценителей вина может стать меньше — виной тому падение рождаемости во второй половине 90-х и первой половине 2000-х.

Исходя из того, что потребительский возраст покупателей напитка начинается с 25 лет, рынок может потерять новых покупателей.