В Петербурге неадекватная девушка с “розочкой” напала на двух женщин

Неадекватную девушку с разбитой стеклянной бутылкой задержали на улице Бабушкина в Петербурге.

Сначала она зашла в шаверму и потребовала денег и еды, а после отказа ударила “розочкой” (разбитой стеклянной бутылкой) сотрудницу общепита по лицу. После чего девушка выбежала и поранила прохожую женщину, которая оказалась работницей районного суда.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые и скрутили дебоширку. Выяснилось, что задержанная уроженка Пермской области, зарегистрированная в поселке Вырица Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.