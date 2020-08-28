Россияне задолжали за ипотеку исторические 8 трлн рублей

Впервые в истории россияне задолжали банкам 8 триллионов рублей по ипотечным кредитам. Совокупный долг вырос в июле на 2,1% до 8,13 трлн рублей, из которых 8,11 трлн — рублевые кредиты.

Такой показатель кредитным организациям удалось достичь за счет большого роста выдач рублевых ссуд как по количеству, так и по объему. Россияне в прошлом месяце взяли на четверть больше ссуд, чем в июне — почти 146 тысяч ссуд, что стало максимальным с декабря 2018 года уровнем, говорится в данных ЦБ.

Объем предоставленных кредитов подскочил за месяц на 31,1% и достиг 361,9 млрд рублей.