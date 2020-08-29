Цыгане с помощью похищения хотели забрать квартиру у петербурженки

В мае в Кировском районе Петербурге неизвестные похитили 58-летнюю женщину. Спустя несколько дней был задержан предполагаемый сообщник преступников — 58-летний гражданин Украины, проживающий в поселке Новоселье под Ломоносовым.

Женщину удалось вызволить. Накануне в Луге у дома по Ленинградскому шоссе полицейские задержали еще одного похитителя — организатора преступной группы, который является безработным. Оба изобличены в похищении, они хотели завладеть квартирой женщины на проспекте Народного Ополчения.

По версии следствия, злоумышленники проникли в квартиру к женщине и напали на нее, после чего отвезли жертву в неизвестное помещение, заперли и продержали так около четырех суток. Позже ее заставили подписать договор купли-продажи и фиктивную расписку о получении денег. Было заведено уголовное дело.

Ведется розыск остальных фигурантов цыганской группы. Задержанные арестованы.