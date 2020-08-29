Лобовое столкновение легковушек произошло в Петербурге, одна съехала в кювет

Сегодня днем, 29 августа, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидица сообщила об аварии в деревне Торики в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что дорожное происшествие случилось на повороте в сторону Горелово: столкнулись две легковушки. Судя по фото, между ними произошло лобовое столкновение.

На месте работают специальные службы, в том числе реанимация. На месте образовалась небольшая пробка.

Информация о пострадавших уточняется. Очевидица сообщила, что в обеих легковушках сработали подушки безопасности.