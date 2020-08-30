В Ленобласти за сутки выявили 32 зараженных коронавирусом — данные на 30 августа

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 186. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 30 августа.

За последние сутки в России выявлено 4 980 новых случаев коронавируса, зафиксировано 68 летальных исходов. При этом полностью выздоровело 2 599 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 990 326 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 093 летальных исхода, выздоровело 806 982 человека.

Ранее ivbg.ru писал, что в России не планируют прививать детей от коронавируса в этом году. Министр здравоохранения России Михаила Мурашко заявил, что вакцина для несовершеннолетних нуждается в дополнительных тестах и исследованиях.