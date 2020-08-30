В Петербурге неизвестный выстрелил юноше в лицо, сел в такси и скрылся

Накануне вечером в полицию Петербурга поступила информация об огнестрельном ранении. Пострадавшим оказался 18-летний юноша.

Инцидент произошел на улице Чайковского. Прибывшие на место полицейские обнаружили юношу с контузией глазного яблока.

По словам потерпевшего, он поссорился с неизвестным, который в ходе конфликта выстрелил ему в лицо из газового пистолета, сел в автомобиль марки Hyundai и скрылся.

Полицейские знали номера автомобиля, поэтому вскоре остановили его на улице Руставели. Это оказалась машина такси, а ее водитель сообщил, что высадил подозрительного пассажира на шоссе Революции.

Ведется розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.