ЗОЖ предпринимателям Ленобласти помогут с продвижением в сети

Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти запускает маркетплейс для ЗОЖ бизнеса 47 региона

«Проанализировав текущую ситуацию с предприятиями сферы спорта, стало понятно, что их главная проблема и о чем они сами говорят, это отсутствие клиентов и как следствие выручки, а значит о тратах на продвижение и рекламу в социальных сетях не может быть и речи», — рассказала София Парсаданян, директор Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки.

Но в Центре придумали, как помочь ЗОЖ компаниям в ситуации, когда нанять в штат маркетолога и заплатить за свое продвижение нечем. В Центре объявлен конкурс на разработку сайта – маркетплайса, зарегистрировавшись на котором, предприниматели, работающие в сфере предоставления ЗОЖ услуг, бесплатно получают полный комплекс интернет-рекламы: от разработки семантического ядра и настройки рекламной компании до полноценного продвижения в сети. Центр все перечисленное берет на себя, а предпринимателям нужно только зарегистрироваться на сайте.

Вам будет интересно Началась регистрация на главный бизнес форум Ленобласти «Энергия возможностей» Форум в этом году пройдет в онлайн-формате, однако не станет от этого менее масштабным и значимым. Организаторы обещают массу новых... 26.09.2020 1002

«Если наша гипотеза верна, и проблема конкретного предпринимателя была лишь в отсутствии рекламы, но при этом у него хороший и востребованный продукт, то через два месяца возрастут и количество клиентов, и выручка. При положительном результате предприниматель может и дальше оставаться на этом сайте, маркетплейс будет приводить клиентов», — добавила София Парсаданян.

Сейчас сотрудники Фонда апробируют свой новый продукт, в тестировании которого принимают также участие 10 ЗОЖ компаний. Совсем скоро маркетплейс будет доступен представителям малого и среднего бизнеса в сфере спорта и здорового образа жизни. Узнать подробности можно по телефону ЦИССа 8(812) 309-46-88 доб. 127.

Отметим, что по данным налоговой службы сегодня в Ленинградской области зарегистрировано более 300 таких организаций, работающих в сфере ЗОЖ. Это небольшие спортзалы и йога-центры, а также конноспортивные комплексы.

Вам будет интересно Что нужно знать об имущественной поддержке предпринимателей в Ленобласти Имущественная поддержка – это один из самых эффективных видов государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Ленобласти, которую можно получить... 13.08.2020 799

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.