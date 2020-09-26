ЗОЖ предпринимателям Ленобласти помогут с продвижением в сети

Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти запускает маркетплейс для ЗОЖ бизнеса 47 региона
Но в Центре придумали, как помочь ЗОЖ компаниям в ситуации, когда нанять в штат маркетолога и заплатить за свое продвижение нечем. В Центре объявлен конкурс на разработку сайта – маркетплайса, зарегистрировавшись на котором, предприниматели, работающие в сфере предоставления ЗОЖ услуг, бесплатно получают полный комплекс интернет-рекламы: от разработки семантического ядра и настройки рекламной компании до полноценного продвижения в сети. Центр все перечисленное берет на себя, а предпринимателям нужно только зарегистрироваться на сайте.
Сейчас сотрудники Фонда апробируют свой новый продукт, в тестировании которого принимают также участие 10 ЗОЖ компаний. Совсем скоро маркетплейс будет доступен представителям малого и среднего бизнеса в сфере спорта и здорового образа жизни. Узнать подробности можно по телефону ЦИССа 8(812) 309-46-88 доб. 127.
Отметим, что по данным налоговой службы сегодня в Ленинградской области зарегистрировано более 300 таких организаций, работающих в сфере ЗОЖ. Это небольшие спортзалы и йога-центры, а также конноспортивные комплексы.
Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.