В Петербурге юноша умер при странных обстоятельствах у себя в квартире в день рождения

Накануне родители обнаружили мертвым своего 17-летнего сына в день его рождения в собственной комнате. Семья является благополучной, на учете не состояла.

Внешних признаков насильственной смерти не выявлено. Известно, что парень имел отношение к одной из петербургских молодых рок-групп и в последнее время вел себя крайне странно, а также экспериментировал с внешностью, сообщают «Невские новости».

Юноша пытался поступить в заграничный вуз, однако безуспешно. Его близкие предполагают, что умерший мог увлекаться запрещенными веществами и имел некоторые расстройства психики.

В комнате юноши нашли предметы, характерные для употребления запрещенных веществ, в том числе инъекционного типа для употребления тяжелых наркотиков.

Ведется расследование.