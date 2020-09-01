Сегодня, 1 сентября, школы 47 региона распахнули свои двери. Глава Ленобласти поздравил учеников и учителей с началом учебного года.

В своем поздравлении глава Ленобласти уделил особое внимание первоклассникам, ведь для них сегодня, 1 сентября, школа распахнула свои двери впервые. А за ними у ребят начнется новый, интереснейший этап в жизни, наполненный полезными знаниями и удивительными открытиями.

«В этот праздничный день выражаем слова признательности учителям за беззаветную преданность профессии, энтузиазм, мудрость и любовь к детям. Своим подвижническим трудом вы вносите достойный вклад в успешное развитие региона», — подчеркнул Александр Юрьевич.

От лица правительства Ленобласти, Александр Дрозденко поздравил всех учащихся и педагогов с началом учебного года. И пожелал им крепкого здоровья, больших успехов, творческих удач и прекрасного настроения.

Стоит отметить, что правительство Ленобласти уделяет особое внимание развитию сферы образования: строятся новые школы и детские сады, ведется реновация и обустройство новым оборудованием общеобразовательных и профессиональных учреждений, чтобы ленинградские ребята могли получать знания в комфортных, достойных, самых современных условиях.

Всего на инвестиции в образование в Ленобласти в ближайшие годы предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 сентября все школы Ленинградской области обеспечат 75 тысяч учеников начальных классов бесплатным двухразовым горячим питанием. На эти цели из бюджета региона выделено более 1 млрд рублей. Из федерального бюджета – 190 млн рублей.