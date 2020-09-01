После капитального ремонта открыта учебно-гребная база «Корабелки» в Санкт-Петербурге

Здание учебно-гребной базы Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, зачастую именуемый «Корабелкой» — ред.) открыли после капитального ремонта на Крестовском острове.

«Сегодня мы открываем объекты СПбГМТУ. Учебно-гребная база — объект он не новый, но капитально отремонтированный. Как-то я посетил это заведение, но кроме печали это не вызвало. Мы благодарны за ту стройку, что здесь была проведена», — сказал на церемонии открытия секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Здание было введено в эксплуатацию в 1983 году и является собственностью России, университет осуществляет ее оперативное управление. Сейчас это четырёхэтажное здание с тренажёрными залами, эллингами для ремонта и хранения лодок, раздевалками, душевыми и кают-компанией. Капитальный ремонт был проведён за счёт внебюджетных средств.

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Как сообщили в пресс-службе СПбГМТУ, в январе 2020 года был начат комплексный капитальный ремонт, который позволил переоснастить и модернизировать гребной бассейн и тренажёры, создающие практически полную имитацию гребли на воде.