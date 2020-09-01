На перегоне станций метро «Международная» – «Шушары» в Петербурге 31 августа обнаружен труп 22-летнего петербуржца. Тело пролежало в тоннеле под контактным рельсом около 9 часов.

Молодой человек работал в трамвайном парке. Был экстремалом, отжимал межвагонные двери и ездил на сцепке вагонов в метро. В метрополитен 30 августа он зашел около 00:00, сел на поезд до станции «Шушары».

Далее он отжал дверь, но, предположительно, ударился головой о гермодвери и мгновенно умер. Труп упал за массивный изолирующий короб и долго оставался незамеченным.