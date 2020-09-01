Детское поликлиническое отделение в Мурино открылось в День знаний, на очереди взрослое

Взрослая амбулатория в Мурино откроется к октябрю 2020 года — сейчас заканчивается ремонт помещения, затем начнётся лицензирование.

«Эти амбулатории останутся работать и после возведения современной поликлиники, которая появится не позднее 2023 года на Ручьевском проспекте. Сейчас идет проектирование объекта, в будущем году начнется ее строительство», — сказал Александр Дрозденко.

В ходе визита в Мурино во вторник, 1 сентября, губернатор Ленобласти пообщался с жителями о перспективах развития молодого города, отметив, что дисбаланс между жильем и «социалкой» возник в 2000-х до 2015 года, когда градостроительные полномочия принадлежали муниципалитетам. С 2014 года правительство Ленобласти подступились к решению этой проблемы. В 2014 году в Мурино был введен 1 детский сад, а за пять прошедших лет было построено 4 школы и 30 детских садов». Всего по утвержденным планам в Мурино планируется 64 детских сада и 19 школ.

Отметим, что сегодня, 1 сентября, глава Ленобласти находится с визитом во Всеволожском районе, где уже посетил новые школы в Бушграх, провел урок патриотического воспитания вместе с Александром Бегловым в Муринской школе, посетил торжественную линейку, а также принял участие в открытии съездов с КАД.

Напомним, что всем жителям региона уже доступны электронная запись на прием к врачу через единый портал госуслуг или ведомственный портал. На территории Ленобласти на базе центров «Мои документы» стали доступны услуги по оформлению и замене полиса ОМС. Теперь жители региона смогут выбрать страховую и подать заявление.