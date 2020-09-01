Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 1 сентября.

День знаний в Ленобласти

Сегодня, 1 сентября, торжественные мероприятия прошли во всех образовательных учреждениях Ленобласти, в этом году впервые за парты сели 21,7 тысяч детей. Глава Ленобласти в День знаний побывал в новой школе в Мурино, построенной по федеральной программе “Стимул”. Финансирование составило 754 млн рублей.

Также к новому учебному году введены и поставлены на кадастровый учет еще две школы в поселке Новоселье и в Буграх, а также четыре детсада. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще три школы.

1,5 тонны печенья на случай ЧС

Власти Ленобласти продолжают создавать резерв на случай чрезвычайной ситуации. Ленобласть закупает 8 168 пачек печенья общим весом 1,5 тонны. Стоимость одной пачки — 52 рубля. Местом поставки выбран Выборг.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки зафиксирован 31 новый случай коронавируса. Общее число заболевших — 6 842. Выздоровели — 4 608, умерли — 79.

Жительница Соснового Бора победила в «Поле Чудес»

Анастасия Бубнова победила в двух турах. От участия в третьем этапе она отказалась — не стала рисковать уже выигранными призами. Эфир программы «Поле Чудес» вышел на телеэкраны в прошлую пятницу, 28 августа.

Торжественная линейка для двух первоклассников

Катя и Кирилл знакомы с детского садика и 1 сентября сами дали себе первый звонок в Хваловской общеобразовательной школе Волховского района.

Какие законы вступили в силу в сентябре

Жителей Ленобласти с сентября ждут изменения в сфере образования и выборы губернатора. В России начали борьбу с перекупщиками билетов на мероприятия, отказались от обязательных ежегодных медицинских справок в детские сады, открылись границы с несколькими странами.