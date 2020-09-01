16-летнюю мать из Советского заподозрили в убийстве семимесячной дочери

В Выборгском районе Ленобласти 16-летняя мать подозревается в убийстве семимесячной дочери. Против нее возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным следствия, семимесячная девочка скончалась от удушения. В официальном заключении причиной смерти значится “механическая асфиксия”, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.

Напомним, о гибели ребенка стало известно накануне вечером. Несовершеннолетняя мать же утверждает, что в последнее время у дочери был насморк, который лечили на дому. Известно, что семья ранее попадала в поле зрения полиции и считалась неблагополучной.