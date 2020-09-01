МЧС предупредило жителей Ленобласти о первых заморозках

В ночь на среду, 2 сентября, в Ленобласти похолодает до минус 1 градуса.
О ночных заморозках сообщили в управлении МЧС по Ленобласти. В связи с неблагоприятными погодными условиями существует вероятность уничтожения сельскохозяйственных культур, а также происшествий, связанных с переохлаждением людей. В связи с этим местным жителям советуется принять меры предосторожности: одеваться многослойно, держать ноги в тепле.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;
- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.