МЧС предупредило жителей Ленобласти о первых заморозках

В ночь на среду, 2 сентября, в Ленобласти похолодает до минус 1 градуса.

О ночных заморозках сообщили в управлении МЧС по Ленобласти. В связи с неблагоприятными погодными условиями существует вероятность уничтожения сельскохозяйственных культур, а также происшествий, связанных с переохлаждением людей. В связи с этим местным жителям советуется принять меры предосторожности: одеваться многослойно, держать ноги в тепле.

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