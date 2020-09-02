Глава Ленобласти обсудил со студентами учебу в новых «посткоронавирусных» условиях

Александр Дрозденко встретился со студентами в Ломоносовского филиала Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.

«Мы находимся на старте нового учебного цикла. Предыдущий учебный год Ленобласти, как и всему миру, завершать было непросто. Качественное обучение — и в школах, и в вузах — сегодня чрезвычайно важно: не случайно в этом году мы направили 60 млрд рублей на финансирование образования», — отметил Александр Дрозденко.

Александр Юрьевич напомнил собравшимся, что в этом году в регионе увеличилось количество «стобалльников», а 558 выпускников школ получили либо медаль с отличием, либо медаль за особые успехи в обучении.

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Стоит отметить, что правительство Ленобласти уделяет особое внимание развитию сферы образования: строятся новые школы и детские сады, ведется реновация и обустройство новым оборудованием общеобразовательных и профессиональных учреждений, чтобы ленинградские ребята могли получать знания в комфортных, достойных, самых современных условиях.

Всего на инвестиции в образование в Ленобласти в ближайшие годы предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 сентября все школы Ленинградской области обеспечат 75 тысяч учеников начальных классов бесплатным двухразовым горячим питанием. На эти цели из бюджета региона выделено более 1 млрд рублей. Из федерального бюджета – 190 млн рублей.