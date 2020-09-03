В Гатчине четыре компании подозревают в картельном сговоре

Антимонопольная служба подозревает четыре компании Гатчины в картельном сговоре — они намеренно завышали свои предложения в аукционах на размещение социальной рекламы.

Это делалось для того, чтобы победу одержали их коллеги. Предприниматели отрицают свою причастность к преступлению.

По предварительным данным, ООО «Элвис» стало исполнителем трех контрактов с общей начальной ценой 44 млн рублей. Участвовали в конкурсе еще три компании, однако они проиграли из-за завышенных цен.

УФАС намерено передать в МВД материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье за ограничение конкуренции.

Ранее ivbg.ru писал, что поставщики ПО в МФЦ Ленобласти подозреваются в картельном сговоре. Признаки картельного сговора обнаружены во время аудита закупок поставщиков. Две компании принимали участие в шести аукционах.