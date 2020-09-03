Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Минфина опровергла сообщение в публикациях СМИ, согласно которому ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.

Также отмечалось, что она ФНС поддержала инициативу. Казна могла бы получать дополнительные 80 млрд рублей налогов ежегодно, поскольку только за 2019 год россияне совершили сделки в интернете на 568 млрд рублей. В 60% случаев продается вещь, бывшая в употреблении. Еще 29% продавцов предлагают новые или не подошедшие им вещи.

Если вещь продается за меньшую сумму, чем покупалась, то налог с продажи платить не нужно — продавец не получает доход со сделки.