Проректора СПХФУ обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями

Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего проректора по хозяйственной части ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» Минздрава России.

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и покушении на получение взятки. По версии следствия, обвиняемый с целью получения взяток проигнорировал правила и обеспечил заключение нескольких договоров университета с одной из коммерческих структур по чистке кровли от снега и наледи лишь по его периметру.

В феврале прошлого года с одного из домов по улице Профессора Попова упал снег с наледью на двух студентов, один из которых погиб. Незадолго до этого обвиняемый получил взятку в 40 тысяч рублей от представителя коммерческой структуры за способствование в заключении одного из договоров. Позже он рассчитал на еще одну взятку, но был задержан.

Уголовное дело направлено в суд.