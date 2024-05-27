Всего несколько дней осталось до начала летних каникул. Дети в предвкушении ждут долгожданный отдых. Кто-то из ребят останется в городе, другие поедут в гости к родственникам или вместе с семьей отправятся в путешествие, а кому-то предстоит поездка в лагерь. Что нужно взять с собой в летний лагерь и какие правила безопасности родителям стоит напомнить ребятам перед поездкой, рассказываем в нашем материале.
Правила безопасности, которые следует напомнить ребёнку перед поездкой в лагерь
Понятное дело, что в каждом лагере есть взрослые, в обязанности которых входит следить за здоровьем и безопасностью каждого подопечного. Но не все люди относятся к этой задаче с надлежащей ответственностью. Поэтому, для вашего спокойствия и приятного препровождения детей в летнем лагере необходимо следовать некоторым правилам.
Напомните ребёнку о том, что:
- еду и руки следует вымыть перед каждым приёмом пищи;
- необходимо своевременно умываться, чистить зубы, принимать душ и мыть голову;
- все царапины нужно промыть и обработать медицинскими средствами;
- нельзя разжигать огонь в лесу и на территории лагеря без позволения взрослых вожатых;
- во время выхода из лагеря на экскурсию или другое мероприятие необходимо не отставать от участников похода;
- ни в коем случае нельзя заходить в водоем без разрешения взрослых;
- самовольный уход из лагеря категорически запрещен;
- необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения: следовать установленному режиму, слушаться воспитателей, помогать младшим, не затевать драк и прочее.
Сборы в летний лагерь
Родителям следует помочь ребёнку собрать вещи. Но, в случае, когда он в состоянии сделать это самостоятельно, следует проконтролировать процесс со стороны. Нехватка забытых предметов может доставить ощутимый дискомфорт во время отдыха.
Лучше вместе с детьми составить предварительный список вещей, в соответствии с конкретным лагерем. Узнать перечень необходимых предметов можно в период заключения договора на оплату и отталкиваться от него или посмотреть на сайте организации, организующей досуг.
В универсальный список вещей можно внести следующие предметы гигиены:
- зубная щётка и паста;
- привычное, чтобы избежать возможного проявления аллергии, туалетное мыло в мыльнице;
- хозяйственное мыло для стирки в мыльнице;
- гель для душа;
- мочалка;
- шампунь для волос;
- расческа;
- компактный фен при необходимости;
- бумажные носовые платки и влажные салфетки;
- два полотенца: одно для лица и рук, второе — большое банное. Лучше уточнить у руководства необходимость;
- заколки и резинки для волос при необходимости;
- прокладки, тампоны для девушек;
- увлажняющие крем для лица, а также для рук, гигиеническая помада;
- солнцезащитный крем;
- средство от ожогов;
- бритвенный станок при необходимости;
- дезодорант;
- маникюрные ножницы и пилочка для ногтей.
Из лекарств следует положить:
- зелёнку или йод. Лучше в виде маркера;
- бактерицидный лейкопластырь;
Одежда и обувь:
- нижнее бельё;
- носки;
- футболки;
- шорты и юбки;
- джинсы или брюки для прохладной погоды;
- рубашки, кофты и толстовки с длинным рукавом;
- ветровка или дождевик;
- спортивный костюм;
- нарядная одежда для мероприятий;
- одежда для сна;
- купальники или плавки;
- головной убор;
- сланцы для купаний и похода в душ;
- комнатные тапочки;
- удобная летняя открытая обувь для повседневной носки;
- спортивная обувь;
- непромокаемая обувь.
Предметы одежды лучше пометить каким-либо образом с изнаночной стороны, чтобы ребёнок всегда мог быстро найти свои вещи.
Другое:
- средство от комаров;
- средство от клещей;
- телефон с функцией позвонить и зарядным устройством;
- тетрадь для записей, ручки и карандаши;
- предметы для хобби в зависимости от интересов ребёнка: блокнот для рисования, спицы и пряжу для вязания и прочее;
- любимая или другая книга по желанию ребёнка;
- папка с нужными для лагеря документами;
- пакет для грязных вещей;
- записка с контактными телефонами родителей или опекунов.
Что касается еды, то с собой можно брать только те продукты питания, которые не испортятся в дороге: орехи, сухофрукты, батончики мюсли и подобное. Из напитков следует отдать предпочтение обычной питьевой воде.
Список вещей лучше положить в собранный сумку или чемодан, чтобы ребёнку было проще собираться домой перед окончанием смены.
Памятка для родителей
Перед первой поездкой в лагерь постирайте и посушите детские вещи вместе с ребёнком. Он должен уметь обслуживать себя сам. Отсутствие таких базовых навыков может стать причиной дискомфорта во время отдыха или насмешкам со стороны сверстников.
Желательно, чтобы у родителей в быстром доступе были контакты директора, воспитателей и вожатых детского учреждения.
Если на территории лагеря есть водоём, а ребёнок не умеет плавать, об том следует несколько раз напомнить воспитателям и вожатым.
Время адаптации в лагере занимает около недели. Поэтому, если ребёнок начинает проситься домой, то родителям следует для начала выяснить возможные причины у воспитателей, а затем принимать решение. Иногда лучше забрать его домой для избежания возникновения психологической травмы. Отказ может повлиять на психологическое развитие юного отдыхающего и дальнейшее становление его личности.
Помните, что дети — это маленькие существа, которые нуждается в защите и поддержке взрослых. Проездка против воли принесёт только стресс как детям, так и родителям. В случае, когда ребёнок плохо идёт на контакт со сверстниками или в его прошлом имела место травля, нужно предупредить от этом сотрудников лагеря. Также необходимо прислушиваться к интонациям ребёнка во время разговоров, чтобы поддержать его при необходимости в нужный момент.
В последние годы буллинг получил широкое распространение в лагерях. Чаще всего жертва возлагает ответственность за происходящее на себя. Это приводит к тому, что ребёнок не в состоянии дистанционно поделиться с родителями своими тревогами. А если присутствует фактор недоверия к близким родственникам, то те могут вовсе не узнать о происходящем, что усугубит ситуацию.
Избежать возможных последствий можно с помощью разъяснения ребёнку его личных границ и тренировкам в произношении «нет», «мне неприятно», «мне это не нравится». Такое умение поможет и в дальнейшей жизни, а агрессоры обычно нацеливаются на тех, кто не может дать отпор.
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