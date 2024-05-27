Всего несколько дней осталось до начала летних каникул. Дети в предвкушении ждут долгожданный отдых. Кто-то из ребят останется в городе, другие поедут в гости к родственникам или вместе с семьей отправятся в путешествие, а кому-то предстоит поездка в лагерь. Что нужно взять с собой в летний лагерь и какие правила безопасности родителям стоит напомнить ребятам перед поездкой, рассказываем в нашем материале.

Правила безопасности, которые следует напомнить ребёнку перед поездкой в лагерь

Понятное дело, что в каждом лагере есть взрослые, в обязанности которых входит следить за здоровьем и безопасностью каждого подопечного. Но не все люди относятся к этой задаче с надлежащей ответственностью. Поэтому, для вашего спокойствия и приятного препровождения детей в летнем лагере необходимо следовать некоторым правилам.

Напомните ребёнку о том, что:

еду и руки следует вымыть перед каждым приёмом пищи;

необходимо своевременно умываться, чистить зубы, принимать душ и мыть голову;

все царапины нужно промыть и обработать медицинскими средствами;

нельзя разжигать огонь в лесу и на территории лагеря без позволения взрослых вожатых;

во время выхода из лагеря на экскурсию или другое мероприятие необходимо не отставать от участников похода;

ни в коем случае нельзя заходить в водоем без разрешения взрослых;

самовольный уход из лагеря категорически запрещен;

необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения: следовать установленному режиму, слушаться воспитателей, помогать младшим, не затевать драк и прочее.

Каждый пункт лучше проговорить отдельно, поясняя возможные последствия, чтобы ребёнок осознавал их.

Сборы в летний лагерь

Родителям следует помочь ребёнку собрать вещи. Но, в случае, когда он в состоянии сделать это самостоятельно, следует проконтролировать процесс со стороны. Нехватка забытых предметов может доставить ощутимый дискомфорт во время отдыха.

Лучше вместе с детьми составить предварительный список вещей, в соответствии с конкретным лагерем. Узнать перечень необходимых предметов можно в период заключения договора на оплату и отталкиваться от него или посмотреть на сайте организации, организующей досуг.

В универсальный список вещей можно внести следующие предметы гигиены:

зубная щётка и паста;

привычное, чтобы избежать возможного проявления аллергии, туалетное мыло в мыльнице;

хозяйственное мыло для стирки в мыльнице;

гель для душа;

мочалка;

шампунь для волос;

расческа;

компактный фен при необходимости;

бумажные носовые платки и влажные салфетки;

два полотенца: одно для лица и рук, второе — большое банное. Лучше уточнить у руководства необходимость;

заколки и резинки для волос при необходимости;

прокладки, тампоны для девушек;

увлажняющие крем для лица, а также для рук, гигиеническая помада;

солнцезащитный крем;

средство от ожогов;

бритвенный станок при необходимости;

дезодорант;

маникюрные ножницы и пилочка для ногтей.

Из лекарств следует положить:

зелёнку или йод. Лучше в виде маркера;

бактерицидный лейкопластырь;

Одежда и обувь:

нижнее бельё;

носки;

футболки;

шорты и юбки;

джинсы или брюки для прохладной погоды;

рубашки, кофты и толстовки с длинным рукавом;

ветровка или дождевик;

спортивный костюм;

нарядная одежда для мероприятий;

одежда для сна;

купальники или плавки;

головной убор;

сланцы для купаний и похода в душ;

комнатные тапочки;

удобная летняя открытая обувь для повседневной носки;

спортивная обувь;

непромокаемая обувь.

Предметы одежды лучше пометить каким-либо образом с изнаночной стороны, чтобы ребёнок всегда мог быстро найти свои вещи.

Другое:

средство от комаров;

средство от клещей;

телефон с функцией позвонить и зарядным устройством;

тетрадь для записей, ручки и карандаши;

предметы для хобби в зависимости от интересов ребёнка: блокнот для рисования, спицы и пряжу для вязания и прочее;

любимая или другая книга по желанию ребёнка;

папка с нужными для лагеря документами;

пакет для грязных вещей;

записка с контактными телефонами родителей или опекунов.

Что касается еды, то с собой можно брать только те продукты питания, которые не испортятся в дороге: орехи, сухофрукты, батончики мюсли и подобное. Из напитков следует отдать предпочтение обычной питьевой воде.

Список вещей лучше положить в собранный сумку или чемодан, чтобы ребёнку было проще собираться домой перед окончанием смены.

Памятка для родителей

Перед первой поездкой в лагерь постирайте и посушите детские вещи вместе с ребёнком. Он должен уметь обслуживать себя сам. Отсутствие таких базовых навыков может стать причиной дискомфорта во время отдыха или насмешкам со стороны сверстников.

Желательно, чтобы у родителей в быстром доступе были контакты директора, воспитателей и вожатых детского учреждения.

Если на территории лагеря есть водоём, а ребёнок не умеет плавать, об том следует несколько раз напомнить воспитателям и вожатым.

Время адаптации в лагере занимает около недели. Поэтому, если ребёнок начинает проситься домой, то родителям следует для начала выяснить возможные причины у воспитателей, а затем принимать решение. Иногда лучше забрать его домой для избежания возникновения психологической травмы. Отказ может повлиять на психологическое развитие юного отдыхающего и дальнейшее становление его личности.

Помните, что дети — это маленькие существа, которые нуждается в защите и поддержке взрослых. Проездка против воли принесёт только стресс как детям, так и родителям. В случае, когда ребёнок плохо идёт на контакт со сверстниками или в его прошлом имела место травля, нужно предупредить от этом сотрудников лагеря. Также необходимо прислушиваться к интонациям ребёнка во время разговоров, чтобы поддержать его при необходимости в нужный момент.

В последние годы буллинг получил широкое распространение в лагерях. Чаще всего жертва возлагает ответственность за происходящее на себя. Это приводит к тому, что ребёнок не в состоянии дистанционно поделиться с родителями своими тревогами. А если присутствует фактор недоверия к близким родственникам, то те могут вовсе не узнать о происходящем, что усугубит ситуацию.

Избежать возможных последствий можно с помощью разъяснения ребёнку его личных границ и тренировкам в произношении «нет», «мне неприятно», «мне это не нравится». Такое умение поможет и в дальнейшей жизни, а агрессоры обычно нацеливаются на тех, кто не может дать отпор.

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