Поездка в летний лагерь: что взять с собой и какие правила безопасности нужно напомнить ребёнку?

Автор: Маргарита Константинова
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Всего несколько дней осталось до начала летних каникул. Дети в предвкушении ждут долгожданный отдых. Кто-то из ребят останется в городе, другие поедут в гости к родственникам или вместе с семьей отправятся в путешествие, а кому-то предстоит поездка в лагерь. Что нужно взять с собой в летний лагерь и какие правила безопасности родителям стоит напомнить ребятам перед поездкой, рассказываем в нашем материале.

Правила безопасности, которые следует напомнить ребёнку перед поездкой в лагерь

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Фото: vk.com/gmcamp

Понятное дело, что в каждом лагере есть взрослые, в обязанности которых входит следить за здоровьем и безопасностью каждого подопечного. Но не все люди относятся к этой задаче с надлежащей ответственностью. Поэтому, для вашего спокойствия и приятного препровождения детей в летнем лагере необходимо следовать некоторым правилам.

Напомните ребёнку о том, что:

  • еду и руки следует вымыть перед каждым приёмом пищи;
  • необходимо своевременно умываться, чистить зубы, принимать душ и мыть голову;
  • все царапины нужно промыть и обработать медицинскими средствами;
  • нельзя разжигать огонь в лесу и на территории лагеря без позволения взрослых вожатых;
  • во время выхода из лагеря на экскурсию или другое мероприятие необходимо не отставать от участников похода;
  • ни в коем случае нельзя заходить в водоем без разрешения взрослых;
  • самовольный уход из лагеря категорически запрещен;
  • необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения: следовать установленному режиму, слушаться воспитателей, помогать младшим, не затевать драк и прочее.
Каждый пункт лучше проговорить отдельно, поясняя возможные последствия, чтобы ребёнок осознавал их.

Сборы в летний лагерь

Родителям следует помочь ребёнку собрать вещи. Но, в случае, когда он в состоянии сделать это самостоятельно, следует проконтролировать процесс со стороны. Нехватка забытых предметов может доставить ощутимый дискомфорт во время отдыха.

Лучше вместе с детьми составить предварительный список вещей, в соответствии с конкретным лагерем. Узнать перечень необходимых предметов можно в период заключения договора на оплату и отталкиваться от него или посмотреть на сайте организации, организующей досуг.

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Фото: vk.com/gmcamp

В универсальный список вещей можно внести следующие предметы гигиены:

  • зубная щётка и паста;
  • привычное, чтобы избежать возможного проявления аллергии, туалетное мыло в мыльнице;
  • хозяйственное мыло для стирки в мыльнице;
  • гель для душа;
  • мочалка;
  • шампунь для волос;
  • расческа;
  • компактный фен при необходимости;
  • бумажные носовые платки и влажные салфетки;
  • два полотенца: одно для лица и рук, второе — большое банное. Лучше уточнить у руководства необходимость;
  • заколки и резинки для волос при необходимости;
  • прокладки, тампоны для девушек;
  • увлажняющие крем для лица, а также для рук, гигиеническая помада;
  • солнцезащитный крем;
  • средство от ожогов;
  • бритвенный станок при необходимости;
  • дезодорант;
  • маникюрные ножницы и пилочка для ногтей.

Из лекарств следует положить:

  • зелёнку или йод. Лучше в виде маркера;
  • бактерицидный лейкопластырь;

Одежда и обувь:

  • нижнее бельё;
  • носки;
  • футболки;
  • шорты и юбки;
  • джинсы или брюки для прохладной погоды;
  • рубашки, кофты и толстовки с длинным рукавом;
  • ветровка или дождевик;
  • спортивный костюм;
  • нарядная одежда для мероприятий;
  • одежда для сна;
  • купальники или плавки;
  • головной убор;
  • сланцы для купаний и похода в душ;
  • комнатные тапочки;
  • удобная летняя открытая обувь для повседневной носки;
  • спортивная обувь;
  • непромокаемая обувь.

Предметы одежды лучше пометить каким-либо образом с изнаночной стороны, чтобы ребёнок всегда мог быстро найти свои вещи.

Другое:

  • средство от комаров;
  • средство от клещей;
  • телефон с функцией позвонить и зарядным устройством;
  • тетрадь для записей, ручки и карандаши;
  • предметы для хобби в зависимости от интересов ребёнка: блокнот для рисования, спицы и пряжу для вязания и прочее;
  • любимая или другая книга по желанию ребёнка;
  • папка с нужными для лагеря документами;
  • пакет для грязных вещей;
  • записка с контактными телефонами родителей или опекунов.

Что касается еды, то с собой можно брать только те продукты питания, которые не испортятся в дороге: орехи, сухофрукты, батончики мюсли и подобное. Из напитков следует отдать предпочтение обычной питьевой воде.

Список вещей лучше положить в собранный сумку или чемодан, чтобы ребёнку было проще собираться домой перед окончанием смены.

Памятка для родителей

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Фото: vk.com/gmcamp

Перед первой поездкой в лагерь постирайте и посушите детские вещи вместе с ребёнком. Он должен уметь обслуживать себя сам. Отсутствие таких базовых навыков может стать причиной дискомфорта во время отдыха или насмешкам со стороны сверстников.

Желательно, чтобы у родителей в быстром доступе были контакты директора, воспитателей и вожатых детского учреждения.

Если на территории лагеря есть водоём, а ребёнок не умеет плавать, об том следует несколько раз напомнить воспитателям и вожатым.

Время адаптации в лагере занимает около недели. Поэтому, если ребёнок начинает проситься домой, то родителям следует для начала выяснить возможные причины у воспитателей, а затем принимать решение. Иногда лучше забрать его домой для избежания возникновения психологической травмы. Отказ может повлиять на психологическое развитие юного отдыхающего и дальнейшее становление его личности.

Помните, что дети — это маленькие существа, которые нуждается в защите и поддержке взрослых. Проездка против воли принесёт только стресс как детям, так и родителям. В случае, когда ребёнок плохо идёт на контакт со сверстниками или в его прошлом имела место травля, нужно предупредить от этом сотрудников лагеря. Также необходимо прислушиваться к интонациям ребёнка во время разговоров, чтобы поддержать его при необходимости в нужный момент.

В последние годы буллинг получил широкое распространение в лагерях. Чаще всего жертва возлагает ответственность за происходящее на себя. Это приводит к тому, что ребёнок не в состоянии дистанционно поделиться с родителями своими тревогами. А если присутствует фактор недоверия к близким родственникам, то те могут вовсе не узнать о происходящем, что усугубит ситуацию.

Избежать возможных последствий можно с помощью разъяснения ребёнку его личных границ и тренировкам в произношении «нет», «мне неприятно», «мне это не нравится». Такое умение поможет и в дальнейшей жизни, а агрессоры обычно нацеливаются на тех, кто не может дать отпор.

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