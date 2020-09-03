Строителям метро Петербурга выплатили более 35 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Прокуратура проверила ООО «Метроподземстрой» на исполнение трудового законодательства перед строителями петербургской подземки.
Была организована встреча с коллективом предприятия. Установлено, что 265 работников не получили в общей сложности за июнь-июль более 35 млн рублей.
Прокуратура внесла представление в адрес руководителя предприятия и возбудила дело об административном правонарушении. После этого руководство предприятия отреагировало на просьбы работников и полностью погасило задолженность по зарплате, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.