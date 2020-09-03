Фото: забытую обувь учеников школы № 238 в Петербурге выставили на улицу   

В Санкт-Петербурге родители детей, обучающихся в школе № 238 напротив «Новой Голландии», обнаружили на улице сменную обувь, которую ученики носили с сентября 2019 по март 2020 года.

По словам директора учебного заведения Тамары Ермиловой, родителей неоднократно просили забрать сменную обувь домой. Хранение ее в школе противоречит санитарным нормам.

Поскольку родители не потрудились забрать обувь своих детей, ее вынесли на улицу. Директор напомнила, что школа – не камера хранения для чужого имущества.