Фото и видео: легковушка вспыхнула после столкновения с грузовиком под Тосно

Сегодня ночью, 4 сентября, на трассе «Нева» в Тосненском районе произошла авария. Участниками стали Hyundai Solaris и грузовик Mercedes.

По предварительным данным, легковушкой управлял неустановленный водитель — он, двигаясь из Москвы в Петербург, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком с прицепом под управлением 50-летнего мужчины.

В результате столкновения произошло возгорание Hyundai и прицепа, после чего неустановленный пассажир легковушки скончался на месте. Водитель доставлен в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.

Видео и фото: группа "ДТП и ЧП СПб" во "ВКонтакте"