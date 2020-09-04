Карта РТРС поможет жителям Ленобласти найти мастера для установки антенны

Жителям Ленинградской области с помощью карты РТРС будет проще находить мастера по ремонту оборудования для приема цифрового телевещания. Местные сервисные службы смогут добавлять свои контакты на соответствующий картографический сервис.

Так, на картографическом сервисе РТРС появились пункты сервисного обслуживания оборудования для приема цифрового эфирного телевидения. Информация об организациях и специалистах, которые занимаются установкой приемных антенн, подключением, ремонтом приставок и телевизоров, отмечена на карте значком «Сервис», изображенном в виде отвертки и гаечного ключа.

Ближайший сервисный пункт можно найти на сайте карты РТРС, для этого следует в левой панели отметить раздел «Сервисы», а на расположенной справа карте региона найти символ «отвертка и гаечный ключ». Там же есть возможность ввести в поисковую строку название населенного пункта или точный адрес и найти ближайшую «отвертку».

С помощью нового сервиса можно определить расстояние до ближайшей передающей башни, узнать технические параметры трансляции, найти ближайшие магазины по продаже оборудования.