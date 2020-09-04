Стало известно, где 4 сентября зафиксированы 33 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, в Ленинградской области заболевших COVID-19 за все время – 6944 человека. Летальных случаев – 82. Выздоровевших за все время – 4664 человека.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19.

Волосовский район:

Кикерино – 3.

Волховский район:

Колчаново – 1.

Всеволожский район:

Мурино – 3, Всеволожск – 1, Сертолово – 1.

Выборгский район:

Выборг – 1, Первомайское – 1, Рощино – 2, Советский – 1, Светогорск – 1, Приморск – 2, Каменка – 1, Песочное – 1, Ленинское – 1.

Гатчинский район:

Гатчина – 1, Высокоключевой – 1, Лукаши – 1.

Кингисеппский район:

Кингисепп – 1, Усть-Луга – 1.

Киришский район:

Кириши – 1.

Кировский район:

Назия – 1, Шум – 1.

Ломоносовский район:

Черемыкино – 1.

Приозерский район:

Приозерск – 2.

Тихвинский район: