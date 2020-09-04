Стало известно, где 4 сентября зафиксированы 33 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, в Ленинградской области заболевших COVID-19 за все время – 6944 человека. Летальных случаев – 82. Выздоровевших за все время – 4664 человека.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19.
Волосовский район:
- Кикерино – 3.
Волховский район:
- Колчаново – 1.
Всеволожский район:
- Мурино – 3, Всеволожск – 1, Сертолово – 1.
Выборгский район:
- Выборг – 1, Первомайское – 1, Рощино – 2, Советский – 1, Светогорск – 1, Приморск – 2, Каменка – 1, Песочное – 1, Ленинское – 1.
Гатчинский район:
- Гатчина – 1, Высокоключевой – 1, Лукаши – 1.
Кингисеппский район:
- Кингисепп – 1, Усть-Луга – 1.
Киришский район:
- Кириши – 1.
Кировский район:
- Назия – 1, Шум – 1.
Ломоносовский район:
- Черемыкино – 1.
Приозерский район:
- Приозерск – 2.
Тихвинский район:
- Тихвин – 2.