Аграрии Ленобласти получат скидку на покупку тракторов «Кировец»

Губернатор Ленобласти и директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков подписали соответсвующее соглашение на «Агрорусь»
Согласно подписанному документу, аграрии Ленобласти получат скидку в 5% при покупке тракторов «Кировец».
Кроме того, 15% аграриям предоставят на покупку автоматизированных систем доения шведской компании «ДеЛаваль». Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правительства — председатель комитета по АПК Олег Малащенко и генеральный директор АО «ДеЛаваль» Михаил Камышный.
Всего в ходе выставки будет подписан ряд инвестиционных соглашений почти на 10 млрд рублей с ведущими мировыми агротехническими компаниями. Отметим, что во время XXVII международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» Ленобласть подписала 6 инвестиционных соглашений на общую сумму 7 млрд рублей.
Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, агропромышленный комплекс Ленобласти показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 млрд рублей.