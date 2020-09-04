Аграрии Ленобласти получат скидку на покупку тракторов «Кировец»

Губернатор Ленобласти и директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков подписали соответсвующее соглашение на «Агрорусь»

Согласно подписанному документу, аграрии Ленобласти получат скидку в 5% при покупке тракторов «Кировец».

«Сегодня с нашей субсидией из бюджета на покупку техники и с учётом скидки от производителя большие и малые сельхозпредприятия могут приобрести отличную, современную технику за половину цены. Наша программа поддержки дает хороший стимул модернизации хозяйств региона», — отметил Александр Дрозденко.

Кроме того, 15% аграриям предоставят на покупку автоматизированных систем доения шведской компании «ДеЛаваль». Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правительства — председатель комитета по АПК Олег Малащенко и генеральный директор АО «ДеЛаваль» Михаил Камышный.

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Всего в ходе выставки будет подписан ряд инвестиционных соглашений почти на 10 млрд рублей с ведущими мировыми агротехническими компаниями. Отметим, что во время XXVII международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» Ленобласть подписала 6 инвестиционных соглашений на общую сумму 7 млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, агропромышленный комплекс Ленобласти показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 млрд рублей.