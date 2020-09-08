Бизнес и государство встретились на форуме «Энергия возможностей» в Ленобласти

Диалог между государством и бизнесом Ленобласти в этом году прошел в онлайн-формате, что не помешало собравшимся обсудить сложившуюся ситуацию в предпринимательстве, перспективы развития и существующие успехи

Пленарное заседание открыл губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, который отметил, что регион в период пандемии оказалась одним из локомотивов в России и особо подчеркнул, что в Ленобласти не планируется ужесточение «антикоронавирусных» мер для бизнеса.

«Мы разработали метод «светофор» – снимали и вводили ограничения для бизнеса в зависимости от уровня заболеваемости в районе. Это позволило нам распределять риски, дать возможность предпринимателям работать. Многие жители Санкт-Петербурга приезжали к нам за товарами и услугами, и сегодня мы отмечаем рекордный рост розничного товарооборота. В регионе выросла численность занятых в малом бизнесе на 12%, а в августе на 21% стало больше средних предприятий», — отметил Александр Дрозденко.

О прогнозах и возможных темпах восстановления роста экономики в России рассказала другой важный спикер форума – заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, которая отметила, что к концу 2021 года экономика России должна выйти на устойчивую тенденцию роста. К концу 2021 года уже окончательно пройдёт спад, что связано в первую очередь с теми мерами поддержки, которые не позволили упасть так глубоко, как прогнозировалось в марте-апреле 2020 года.

«Текущая ситуация характеризовалась многофакторным негативным воздействием с высокой долей неопределённости и необходимостью нестандартных решений. Невозможно было взять те лекала и те инструменты, которые использовались ранее, и применить, потому что ситуация была действительно уникальной…», — отметила Татьяна Ильюшникова.

Также, помимо выступлений спикеров, в рамках форума было подписано сразу несколько соглашений: с АО «Альфа-Банк», ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ООО «АШАН». Одно из соглашений было подписано с Университетом «Синергия» в части повышения квалификации бизнеса.

«Благодаря Университету [«Синергия»], в принципе, сегодня состоялся этот форум, и он благополучно продолжается. Соответственно, мы рассчитываем развивать сотрудничество с данным вузом для того, чтобы повышать квалификацию предпринимателей и улучшать знания по разным аспектам ведения предпринимательской деятельности», – прокомментировал директор «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленобласти, микрокредитная компания» Валерий Береснев.

Также в этом году в рамках форму на полигоне Каменка (Выборгский район) 4 сентября прошли первые в истории Ленобласти спортивные командные игры предпринимателей — Гонка победителей. Спортсменов ожидала непростая полоса препятствий с барьером из сена, переносом шин, прыжками в бездну, коварной паутиной, наклонной стеной и взятием крепости, а поздравила победителей Татьяна Буланова. Кроме испытаний на полосе препятствий была проведена интерактивная часть с зарядкой, викторинами, мастер-классом и лекцией о здоровом питании.

В целом форум стал уже традиционной площадкой для предпринимателей Ленинградской области. Он проводится в шестой раз, на этот раз – в онлайн-формате, и собрал рекордное количество участников — более 8 тысяч представителей бизнеса и государства. Организаторами форума являются комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, а также Фонд поддержки предпринимательства 47 региона.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.