Бизнес и государство встретились на форуме «Энергия возможностей» в Ленобласти

Диалог между государством и бизнесом Ленобласти в этом году прошел в онлайн-формате, что не помешало собравшимся обсудить сложившуюся ситуацию в предпринимательстве, перспективы развития и существующие успехи
Пленарное заседание открыл губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, который отметил, что регион в период пандемии оказалась одним из локомотивов в России и особо подчеркнул, что в Ленобласти не планируется ужесточение «антикоронавирусных» мер для бизнеса.
О прогнозах и возможных темпах восстановления роста экономики в России рассказала другой важный спикер форума – заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, которая отметила, что к концу 2021 года экономика России должна выйти на устойчивую тенденцию роста. К концу 2021 года уже окончательно пройдёт спад, что связано в первую очередь с теми мерами поддержки, которые не позволили упасть так глубоко, как прогнозировалось в марте-апреле 2020 года.
Также, помимо выступлений спикеров, в рамках форума было подписано сразу несколько соглашений: с АО «Альфа-Банк», ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ООО «АШАН». Одно из соглашений было подписано с Университетом «Синергия» в части повышения квалификации бизнеса.
Также в этом году в рамках форму на полигоне Каменка (Выборгский район) 4 сентября прошли первые в истории Ленобласти спортивные командные игры предпринимателей — Гонка победителей. Спортсменов ожидала непростая полоса препятствий с барьером из сена, переносом шин, прыжками в бездну, коварной паутиной, наклонной стеной и взятием крепости, а поздравила победителей Татьяна Буланова. Кроме испытаний на полосе препятствий была проведена интерактивная часть с зарядкой, викторинами, мастер-классом и лекцией о здоровом питании.
В целом форум стал уже традиционной площадкой для предпринимателей Ленинградской области. Он проводится в шестой раз, на этот раз – в онлайн-формате, и собрал рекордное количество участников — более 8 тысяч представителей бизнеса и государства. Организаторами форума являются комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, а также Фонд поддержки предпринимательства 47 региона.
Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.