Молодежный коворкинг-центр за 4,9 млн рублей открылся в Волхове

«Параграф», который открылся на базе городского Культурно-информационного центра им. А.С. Пушкина, посетил сегодня, 8 сентября, Николай Емельянов

«Сегодня вопросам поддержки молодежных объединений в регионе уделяется большое внимание. Открытие молодежного центра — это знаменательное событие для всего Волхова и Волховского района. Юные и активные волховчане получили уникальную возможность для реализации своего потенциала, привлечение их к общественной жизни региона», — отметил заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

Молодежный коворкинг-центр Ленобласти — это площадка, которая объединяет открытое пространство и ресурсный добровольческий центр для развития, самореализации, социальной и деловой активности молодёжи.

Проект реализуется с 2018 года в рамках подпрограммы «Молодежь Ленобласти» государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленобласти». На сегодняшний день в приоритете открытие коворкинг-центров, предоставляющих молодым людям все возможности для личного и профессионального развития. На эту цель из бюджета Ленобласти выделено около 50 млн рублей. Центры уже открылись и работают в Тосно, Волосово.