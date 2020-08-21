В Волосово открылся «Бирюзовый» молодежный коворкинг-центр

Новый центр обошелся в 3 млн. рублей. Губернатор Ленинградской области положительно оценил вложенные средства

«Здесь всё заряжено энергией молодости. У детей должно быть настолько счастливое детство, чтобы они потом с радостью его вспоминали. Если дети счастливы — значит, власть работает хорошо», — сказал глава региона.

Молодежный коворкинг-центр Ленобласти — это площадка, которая объединяет открытое пространство и ресурсный добровольческий центр для развития, самореализации, социальной и деловой активности молодёжи.

Проект реализуется с 2018 года в рамках подпрограммы «Молодежь Ленобласти» государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленобласти». На сегодняшний день в приоритете открытие коворкинг-центров, предоставляющих молодым людям все возможности для личного и профессионального развития. На эту цель из бюджета Ленобласти выделено около 50 млн рублей.

Сегодня, 21 августа, глава Ленобласти посетил Волосовский район, где побывал на празднике детства, затем осмотрел школу после реновации и детскую площадку Айболит.