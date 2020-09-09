Санкт-Петербург планирует войти в нацпроект новыми экскурсионными и водными турмаршрутами

Санкт-Петербург планирует войти в национальный проект по туризму предложениями по «Новой туристской географии Петербурга», Центром водного туризма России и межрегиональными маршрутами, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.

Ростуризм разрабатывает национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который планируется утвердить до конца 2020 года.

«Мы рассчитываем, что в нацпроект войдёт создание в Санкт-Петербурге центра водного туризма России — круизного, речного, прогулочного, яхтенного туризма. Это подразумевает разработку новых туристических водных маршрутов и продуктов, развитие и модернизацию городской водной инфраструктуры. Безусловно, потребуется совершенствование федерального и регионального законодательства», — привели в ведомстве слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Он рассказал, что кроме того, город начинает проект «Новая туристская география Петербурга», который специально разрабатывается для восстановления туристической отрасли Северной столицы.

«Речь идёт о создании новых туристических и экскурсионных пространств. Вовлекаем в экскурсионные маршруты новые креативные пространства — «Новую Голландию», «Севкабель Порт», форты Кронштадта, Крестовский остров, Курортный район, ЗСД, стадион «Газпром арена», «Лахта Центр» и другие. Пока в ней 18 основных туристических зон. Их специализация отражает пять основных направлений туризма. Это рекреационно-оздоровительный и медицинский туризм, культурно-событийный, креативный досуг, шопинг и молодёжные пространства, деловой туризм, культурно-познавательный, образовательный и семейный туризм», — уточнил губернатор.

Вам будет интересно В Ленобласти появятся два новых туристических маршрута Работы по созданию двух новых маршрутов в Ленобласти начнутся в 2021 году. Первый маршрут будет посвящен Александру Невскому и будет включать... 04.09.2020 188

Помимо этого, идёт разработка мультимодальных туристских предложений и развитие новых экономически востребованных межрегиональных маршрутов, которые связывают Санкт-Петербург с регионами России.