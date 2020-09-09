Лжесотрудник банка украл сбережения у пенсионерки из Лодейного поля

В полицию Лодейнопольского района 8 сентября около 11:30 обратилась 69-летняя жительница Лодейного поля.

Около 09:00 ей позвонил неизвестный и представился сотрудником «Россельхозбанка». Собеседник предложил застраховать сбережения. Для этого ему были необходимы номер банковской карты и пин-код.

Пенсионерка доверилась мошеннику и потеряла более 23 тысяч рублей. Редакция ivbg.ru напоминает: 3 сентября в Петербург из Улан-Уде доставлен подозреваемый в мошенничестве со списанием денег с банковских карт.