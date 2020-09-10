В Кремле прокомментировали объединение Петербурга и Ленобласти

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, планов по изменению границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области нет.

«Это должна быть инициатива самих регионов. Сверху никто ничего навязывать не может и не должен делать», – поделился своим видением ситуации Дмитрий Песков

Песков подчеркнул, что никаких планов по изменению границ Петербурга и Ленобласти в Кремле нет. Это возможно только по инициативе регионов, и у Кремля нет иной позиции по этому вопросу.