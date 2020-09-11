Путепровод в Каменногорске решили временно не закрывать

Планируемое на 17 сентября закрытие железнодорожного моста в Каменногорске временно отменяется. Дорожный комитет Ленобласти считает решение о закрытии непроработанным, поскольку в таком случае для местных жителей значительно увеличится ежедневный маршрут.
Комитет уведомил дирекцию Октябрьской железной дороги и администрацию Каменногорска о необходимости предусмотреть на время ремонта путепровода на дороге Каменогорск — Лесогорский вариант транзитного проезда легкового транспорта жителей без большого пути объезда. Уже в ближайшее время они должны проработать окончательное решение.
«Только после выработки единой позиции по столь значимому для жителей Каменогорска и окрестных поселений вопроса, дорожный комитет Ленобласти со своей стороны будет принимать решение о введении временных ограничений движения транспорта», — объяснили в дорожном ведомстве.