Путепровод в Каменногорске решили временно не закрывать

Планируемое на 17 сентября закрытие железнодорожного моста в Каменногорске временно отменяется. Дорожный комитет Ленобласти считает решение о закрытии непроработанным, поскольку в таком случае для местных жителей значительно увеличится ежедневный маршрут.

Комитет уведомил дирекцию Октябрьской железной дороги и администрацию Каменногорска о необходимости предусмотреть на время ремонта путепровода на дороге Каменогорск — Лесогорский вариант транзитного проезда легкового транспорта жителей без большого пути объезда. Уже в ближайшее время они должны проработать окончательное решение.