Леноблизбирком проверил сообщения о возможных нарушениях на досрочном голосовании

Сегодня, 11 сентября, в первый день досрочного голосования в Ленинградской области Леноблизбирком прокомментировал сообщения о фактах возможных нарушений на выборах.

Поступило сообщение о закрытии участка в школе №1 в Кудрово (УИК 952) на обед с 12 до 15 часов. Отмечается, что избиратель пришел по адресу нахождения помещения для голосования в школе № 1 – ул.Австрийская, 6, а в этой время УИК 952 по заранее утвержденному графику проводила придомовое голосование по адресу Европейский пр., дом 13, корпус 1.

Следующее сообщение связано с голосованием на УИК 963 возле трансформаторной будки. Отмечается, что во время процедуры сильным порывом ветра порвало палатку, в которой проводилось голосование. В результате члены участковой комиссии вынуждены были организовать голосование возле стены трансформатора — она защищала от ветра. Администрация должна восстановить палатку к утру.

Поступила информация о расположенном УИК 481 в Кингисеппе у помойки. Отмечается, что уборка мусора не входит в компетенцию избирательных комиссий.