Фото: в Сланцах проходит второй день досрочного голосования

Сегодня, 12 сентября, в Сланцах проходит второй день досрочного голосования на выборах губернатора и выборах депутатов советов депутатов.

Все 33 участка начали работу с восьми часов утра, сообщили в пресс-служба районной администрации. Проголосовать можно как на избирательных участках, так и вне помещения на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено.

Кадрами с участков для голосования делятся пресс-служба районной администрации и газета «Знамя труда».