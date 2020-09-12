В Гончарово для детей организовали игровую площадку рядом с избирательным участком

Сегодня, 12 сентября, во второй день досрочного голосования в Гончарово Выборгского района проголосовать и выбрать главу региона избиратели приходят вместе с детьми.

В связи с этим для детей рядом с избирательным участком организовали игровую площадку с пони и надувным аттракционом.

Ранее ivbg.ru писал, что Молодежная избирательная комиссия проводит рейды на досрочном голосовании в Выборге. В состав комиссии входят добровольцы из 18 регионов России — они проверяют организацию избирательного процесса, отслеживают прозрачность голосования, соблюдение санитарных норм.