Жителей Ленобласти ждут кратковременные дожди в воскресенье

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области в воскресенье, 13 сентября, ждет облачная, днем с прояснениями погода.

При этом синоптики обещают ночью дождь, местами небольшой. Утром и днем в большинстве районов — кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, гроза, ледяная крупа.

Ветер прогнозируется юго-западный, западный 9-14 м/с, ночью местами, днем в большинстве районов порывы 15-20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днем от +12 до +17 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — повышаться.