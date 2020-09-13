В Ленобласти за сутки выявили 37 зараженных коронавирусом — данные на 13 сентября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 37-ми человек, в Санкт-Петербурге — у 206-ти. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 13 сентября.

В России за указанный период выявлено 5449 случаев заражения (всего 1,062 млн), зафиксировано 94 летальных исхода (всего 18578). При этом полностью выздоровело 2690 человек (всего 876,2 тыс.).

Ранее ivbg.ru писал, что Ленинградская область в числе первых получит вакцину от коронавируса. Небольшая партия поступила на региональную площадку «Ленфарм» вчера. Далее она будет распределена по медицинским учреждениям.