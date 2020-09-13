Провокацию с последующим фейком пресекли в поселке Тельмана до начала голосования

Сегодня утром, 13 сентября, начали распространяться слухи о чуть ли не избиении наблюдателя на УИК №959 в поселке имени Тельмана Тосненского района.

По социальным сетям стали распространять информацию о том, что «член комиссии ударил наблюдателя, полиция никак не отреагировала».

Конфликтная ситуация действительна была, но началась и была исчерпана практически до начала единого дня голосования: примерно между 7:30 и 7:50. Так, несколько членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса плотно окружили председателя УИК — женщину. Они требовали немедленно пересчитать бюллетени — совершить действия, не предусмотренные законом, пишет Online47.

Член комиссии с правом решающего голоса заступился за женщину и путем толчка устранил навязчивое сокращение допустимого пространства. Председатель ТИК Тосненского района Александр Наумов подтвердил, что на этом инцидент был исчерпан. Более того, мужчин, окруживших женщину, было четверо и один из них назначен наблюдателем от одного из кандидатов в муниципальные депутаты.