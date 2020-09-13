Наблюдатель из «команды Навального» сквозь сон следил за порядком на УИК в Кингисеппе

Сегодня, 13 сентября, на УИК №494 в Кингисеппе члены комиссии вместе с председателем ТИК Ириной Колмогоровой увидели спящего за столом незнакомца.

По словам читателей Online47, поделившихся видео, незнакомец — наблюдатель представлял «команду Навального». Накануне ночью он отдыхал в местных питейных заведениях.

Председатель ТИК обратилась к мужчине и попыталась узнать, кто он и что делает на УИК. Спустя некоторое время он откликнулся и сообщил, что является наблюдателем.

«На УИКе все хорошо, комиссия замечательно работает», — прокомментировал наблюдатель.

Избиратели активно приходят голосовать на УИК, соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности и требования законодательства. Всего в регионе для избирателей работают 995 участков до 20:00.