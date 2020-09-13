Сегодня, 13 сентября, жители Мурино участвуют в едином дне голосования. Корреспондент Online47 посетил избирательные участки №955 и №977.

Отмечается, что ситуация на участковых избирательных комиссиях спокойная. Это подтверждают и члены этих УИКов.

«На нашей комиссии хорошо идут избиратели, явка хорошая, нарушений не зарегистрировано, все прекрасно, хорошая погода, ждем наших избирателей», – рассказал член УИК №955 Арина Володина.

По состоянию на 12 часов явка избирателей в Ленинградской области составила 32,78% с учетом досрочного голосования 11 и 12 сентября. Для избирателей работают 995 участков до 20:00. Голосование проводится с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.