Александр Дрозденко прокомментировал ход голосования в Ленобласти

Александр Дрозденко высоко оценил организацию единого для голосования в Ленинградской области, а также сообщил, что все заявления о нарушениях не нашли подтверждения.

По словам губернатора, есть небольшая группа людей, которая специально пытается распространять негатив о ходе голосования — это разделяет выборную кампанию на две части. При этом, как отметил Александр Дрозденко, люди из этой небольшой группы даже не являются жителями Ленинградской области, передает ЛенТВ24.

«Хотя все они к Ленинградской области имеют весьма посредственное отношение. При этом не скупятся и на фейки, и на клевету, и на всякую войну компроматов. Но я думаю, что это такие последние потуги в последний день голосования», — считает губернатор.

По состоянию на 12 часов явка избирателей в Ленинградской области составила 32,78% с учетом досрочного голосования 11 и 12 сентября. Для избирателей работают 995 участков до 20:00. Голосование проводится с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.