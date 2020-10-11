Редакция ivbg.ru совместно с Фондом поддержки предпринимательства Ленобласти продолжает серию тематических публикаций на тему того, как рождается, растет и развивается предпринимательство в 47 регионе. К вашему вниманию Анна Салакина и ее клуб для детей и мам – Суперкидс Всеволожск: свой бизнес – это работа, работа не для всех, работа 24/7, но это мое, это жизнь!

Как вы пришли к идее открыть бизнес? Чем занимались раньше? Расскажите немного о своей компании?

Я закончила школу с серебряной медалью, институт с красным дипломом, после чего отработала 12 лет в комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Но как раз, когда я была в декретном отпуске со вторым ребенком, курс рубля обвалился. У нас была ипотека в евро, пришлось хвататься за любой заработок. И тут я решила воспользоваться своими знаниями английского и начала преподавать его детям. Когда набралось несколько групп встал вопрос об аренде помещения, субаренда мне не подходила, поэтому я открыла свое ИП и сняла маленькую комнату на втором этаже Бизнес Центра.

Однако, ты или хороший педагог, или же организатор. Невозможно заниматься всем одному. Группы я передала другим педагогам, к тому времени кроме английского, в центе проходили развивающие занятия для детей разной направленности, затем появился фитнес для мамочек и «родился» Суперкидс Всеволожск.

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С какими сложностями столкнулись?

Самая большая сложность для меня всегда была – это найти подходящее по всем параметрам помещение. Мой бизнес полностью социально ориентированный, что не подразумевает больших доходов и отдавать большую их часть за аренду не хотелось. При этом арендодатели не хотят идти на встречу и понижать ставку в летний период, когда клуб фактически пустует.

Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства — бизнес-инкубатор» в прошлом году выделил мне субсидию в 800 тыс. рублей при открытие ИП (узнать о том, на какие субсидии могут рассчитывать социальные предприниматели в Ленобласти можно по ссылке), деньги как раз и ушли на ремонт в арендованном помещении. Из которого центр просто вышвырнули 5 августа под предлогом нашей ненадежности. Ненадежность – это то, что в период пандемиии мы платили только коммунальные платежи, о чем была устная договоренность.

Ситуация страшная и болезненная. Ведь в центре на тот момент работало 13 педагогов, 200 малышей посещали различные занятия.

Как справляетесь с трудностями в период пандемии? Возможно, есть свои бизнес лайфхаки?

Социальный бизнес, как я уже упоминала, не подразумевает высоких доходов и накопить «подушку безопасности» было просто не с чего.

Неподъемной ношей в этот период стали для меня арендные платежи, которые просто нечем было платить. Я всячески старалась поддерживать педагогов. В центре проходили онлайн занятия, когда разрешили заниматься на свежем воздухе, педагоги с детьми рисовали на лужайках, за столами во дворе моего дома.

Собственно пандемия в итоге сплотила весь наш коллектив. Теперь мы как одна семья. Сотрудники центра вместе со мной переживали потерю помещения и поддержали мою идею с переездом центра в частный дом с огромной верандой и участком. К нам присоединились неравнодушные родители и дети, которые помогли с переездом и ремонтом в новом помещении, чтобы клуб вновь заработал к 1 сентября.

Какие правительственные меры поддержки используете? Как узнали про Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти?

Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства — бизнес-инкубатор» всегда оказывал мне различную поддержку. От консультаций по любым вопросам до выделения субсидии. Сейчас перед нами встал вопрос строительства собственного гимнастического класса. Ирина Кондратьева (директор Всеволожского Фонда) как раз и рассказала мне о социальной ипотеке, получив которую, я смогу воплотить в жизнь все наши планы!

У нас в клубе очень сильная художественная гимнастика – лучшая во всем Всеволожске. Одна из воспитанниц стала чемпионкой СЗФО.

Какие есть пожелания к областным структурам, оказывающим поддержку предпринимателям?

Мобильность и быстрота. Хотелось бы, чтобы у правительства был некий резервный фонд для помощи социальным предпринимателям, а также точечные ежегодные субсидии. Например, на закупку необходимых для занятий расходных материалов, а также обновление классов.

Было бы не плохо, если бы государство финансово нас поддерживало, помогало реализовывать новые идеи. Мы фактически выручаем государство, так как к нам ходя малыши, которым не хватило места в детском саду. Школьники, которым не хватает дополнительных занятий в школах. Их родители платят символическую сумму за занятия.

Также хотелось бы получить поддержку и помощь в обустройстве нашего центра по всем необходимым требованиям безопасности. Например, чтобы установить систему пожарной безопасности во всем коттедже, который занимает центр, нужно около миллиона рублей. Эти деньги нам взять просто не от куда.

Для строительства спортивного зала нам нужна юридическая поддержка, которую хотелось бы получить от государства, так как согласовать возведение нового здания во Всеволожском районе очень не просто.

Что посоветуете тем, кто еще только задумался об открытии бизнеса?

Свой бизнес — это огромная ответственность, нервы и нестабильность. 24/7 нужно постоянно что-то решать, если вы готовы работать в таком режиме – то дерзайте. Немаловажный залог успеха — команда единомышленников, людей, смотрящих с тобой в одну сторону. Для меня мой коллектив – моя семья.

Самое страшное для меня – это застой, который как раз и принес коронавирус. Я люблю учится, двигаться и развиваться. Дети и их достижения несомненно — лучший стимул работать и трудится дальше. Осознание того, что мое дело приносит кому-то пользу и делает кому-то хорошо, помогает преодолеть все преграды!

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Что такое социальное предпринимательство, какие меры поддержки для соцпредпринимателей существуют в Ленобласти? Об этом, а также о том почему именно за этой сферой будущее для многих компаний, ivbg.ru поговорил с руководителем центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ленобласти Парсаданян Софией. Также напомним, что в Ленобласти работает программа «Социальная ипотека» — это возможность уже сегодня получить до 5 млн рублей на выкуп помещения всего под 2,1% годовых.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.